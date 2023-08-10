Немає проблем, крім гоління, – Осадча різко дорікнула колегам через публічні сварки у час війни

Телеведуча Катя Осадча відреагувала на бурхливі обговорення щодо слів Остапчука та інших шоуменів щодо жінок. Вона дорікнула, що люди немов забули про війну.

Українська ведуча Катя Осадча відреагувала на бурхливі обговорення скандальних заяв шоуменів щодо жінок. Вона не підтримала жодну зі сторін.

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Катя Осадча про скандал через заяви Остапчука

Ведуча з іронією дорікнула всім учасникам скандалу. На її думку, зараз недоречно обговорювати такі теми, поки у країні триває війна.

Я щось пропустила? І війна вже закінчилась, і дітей повернули, і полонені вдома, всі з житлом і здорові, і все в нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про скандал