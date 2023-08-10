Украинская ведущая Катя Осадчая отреагировала на бурные обсуждения скандальных заявлений шоуменов в отношении женщин. Она не поддержала ни одну из сторон.

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Катя Осадчая о скандале из-за заявлений Остапчука

Ведущая с иронией упрекнула всех участников скандала. По ее мнению, сейчас неуместно обсуждать такие темы, пока в стране идет война.

Я что-нибудь пропустила? И война уже закончилась, и детей вернули, и пленные дома, все с жильем и здоровы, и все у нас так круто, и нет больше проблем и важных тем, кроме бритья? Ну, серьезно?

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая о скандале / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о скандале