Українська ведуча Катя Осадча відреагувала на бурхливі обговорення скандальних заяв шоуменів щодо жінок. Вона не підтримала жодну зі сторін.
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Катя Осадча про скандал через заяви Остапчука
Ведуча з іронією дорікнула всім учасникам скандалу. На її думку, зараз недоречно обговорювати такі теми, поки у країні триває війна.
Я щось пропустила? І війна вже закінчилась, і дітей повернули, і полонені вдома, всі з житлом і здорові, і все в нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?
– написала Катя Осадча.
Катя Осадча про скандал / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про скандал
- Володимир Остапчук, Богдан Буше та Позитив відзначились неоднозначними заявами про оцінку жіночого тіла. Зокрема, мова йшла про те, чи тягне дівчина на 10 з 10, якщо вона не любить депіляцію. Шоумени висловили думку, що ні.
- У мережі відреагували бурхливо: артистам дорікнули за сексизм та об'єктивізацію, обговорення подібних тем під час війни та нагадали, що гоління – вибір жінки, а не чоловіків.
- До обговорення долучилися й публічні особи – Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Оля Полякова, Alyona Alyona та багато інших. Вони почали публікувати свої чесні фото й наголошувати, що кожна дівчина є 10 з 10.