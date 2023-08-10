Українська ведуча Катя Осадча відреагувала на бурхливі обговорення скандальних заяв шоуменів щодо жінок. Вона не підтримала жодну зі сторін.

Дивіться також Він теж не святий, – кохана Остапчука поскандалила з Дантесом, який заступився за жінок

Катя Осадча про скандал через заяви Остапчука

Ведуча з іронією дорікнула всім учасникам скандалу. На її думку, зараз недоречно обговорювати такі теми, поки у країні триває війна.

Я щось пропустила? І війна вже закінчилась, і дітей повернули, і полонені вдома, всі з житлом і здорові, і все в нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про скандал