Дві устриці, – продюсер Полякової пояснив, чому недолюблював братів Меладзе ще з 2014 року

Продюсер Михайло Ясинський після виправдань Валерія Меладзе щодо вигуку українського патріотичного гасла висловився про нього та його брата Костянтина. Він розповів, що ставився до них з недовірою ще з 2014 року.

Інцидент довкола Валерія Меладзе, його вигуку "Героям слава" та подальших виправдовувань викликало обговорення й серед українських зірок. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський поділився, що недолюблював обох братів Меладзе значно раніше.

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Ясинський висловився про братів Меладзе

Продюсер згадав, що сердився на Меладзе ще у 2004 році, коли Світлана Лобода залишила гурт "ВІА Гра". Тоді вони назвали співачку "непорозумінням". Вже у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частини Донецької й Луганської областей, Ясинський не розумів, як Костя Меладзе всидів і в російському "Голосі", і на українському Нацвідборі.

Коли у 2004 брати Меладзе в інтерв'ю казали, що колишня солістка "ВІА Гра" Лобода, яку старший використав, – тимчасове непорозуміння і її скоро забудуть, я злився. Коли після 2014 один з братів умудрився всидіти одночасно в жюрі українського відбору на Євробачення та в жюрі російського шоу "Голос", я бісився,

– згадав Михайло Ясинський.

"Коли у 2021 другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фєсту "Атлас Вікенд" я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий".

Михайло Ясинський доповнив допис світлиною Валерія та Костянтина Меладзе й підписав його так: "Дві устриці".



Брати Меладзе / Фото з фейсбуку Ясинського

Що кажуть зірки про вибрик Меладзе

Катя Осадча висловила сподівання, що жодних концертів Меладзе в Києві більше не буде. Та нагадала, що "бравий грузин" боявся давати будь-які інтерв'ю після 2014 року, щоб не заїкнутися про підтримку України.

Анатолій Анатоліч назвав Валерія Меладзе "найсцикливішим грузином" та заявив, що таких артистів зневажає. Шоумен додав, що більше не буде слухати його пісні.