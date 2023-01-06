Инцидент вокруг Валерия Меладзе, его возгласа "Героям слава" и последующих оправданий вызвал обсуждение и среди украинских звезд. Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский поделился, что недолюбливал обоих братьев Меладзе гораздо раньше.

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Ясинский высказался о братьях Меладзе

Продюсер вспомнил, что сердился на Меладзе еще в 2004 году, когда Светлана Лобода покинула группу "ВИА Гра". Тогда они назвали певицу "недоразумением". Уже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, Ясинский не понимал, как Костя Меладзе сидел и в "Голосе", и на украинском Нацотборе.

Когда в 2004 году братья Меладзе в интервью говорили, что бывшая солистка "ВИА Гра" Лобода, которую старший использовал, – временное недоразумение и ее скоро забудут, я слился. Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на Евровидение и в жюри российского шоу "Голос", я бесился,

– вспомнил Михаил Ясинский.

"Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля "Атлас Уикенд" я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав".

Михаил Ясинский дополнил сообщение фотографией Валерия и Константина Меладзе и подписал его так: "Две устрицы".



Братья Меладзе / Фото из фейсбука Ясинского

Напомним, на корпоративе в Дубае Валерий Меладзе ответил на лозунг "Слава Украине" – "Героям слава", отведя микрофон. После этого в России заговорили о том, чтобы сделать артиста "иноагентом" или даже лишить гражданства. Мелоде отреагировал на все это: оправдался и заявил о желании "прекращения антагонизма" между "близкими народами".

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