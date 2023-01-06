Інцидент довкола Валерія Меладзе, його вигуку "Героям слава" та подальших виправдовувань викликало обговорення й серед українських зірок. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський поділився, що недолюблював обох братів Меладзе значно раніше.
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Ясинський висловився про братів Меладзе
Продюсер згадав, що сердився на Меладзе ще у 2004 році, коли Світлана Лобода залишила гурт "ВІА Гра". Тоді вони назвали співачку "непорозумінням". Вже у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частини Донецької й Луганської областей, Ясинський не розумів, як Костя Меладзе всидів і в російському "Голосі", і на українському Нацвідборі.
Коли у 2004 брати Меладзе в інтерв'ю казали, що колишня солістка "ВІА Гра" Лобода, яку старший використав, – тимчасове непорозуміння і її скоро забудуть, я злився. Коли після 2014 один з братів умудрився всидіти одночасно в жюрі українського відбору на Євробачення та в жюрі російського шоу "Голос", я бісився,
– згадав Михайло Ясинський.
"Коли у 2021 другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фєсту "Атлас Вікенд" я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий".
Михайло Ясинський доповнив допис світлиною Валерія та Костянтина Меладзе й підписав його так: "Дві устриці".
Брати Меладзе / Фото з фейсбуку Ясинського
Що кажуть зірки про вибрик Меладзе
- Катя Осадча висловила сподівання, що жодних концертів Меладзе в Києві більше не буде. Та нагадала, що "бравий грузин" боявся давати будь-які інтерв'ю після 2014 року, щоб не заїкнутися про підтримку України.
- Анатолій Анатоліч назвав Валерія Меладзе "найсцикливішим грузином" та заявив, що таких артистів зневажає. Шоумен додав, що більше не буде слухати його пісні.