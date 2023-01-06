Інцидент довкола Валерія Меладзе, його вигуку "Героям слава" та подальших виправдовувань викликало обговорення й серед українських зірок. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський поділився, що недолюблював обох братів Меладзе значно раніше.

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Ясинський висловився про братів Меладзе

Продюсер згадав, що сердився на Меладзе ще у 2004 році, коли Світлана Лобода залишила гурт "ВІА Гра". Тоді вони назвали співачку "непорозумінням". Вже у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частини Донецької й Луганської областей, Ясинський не розумів, як Костя Меладзе всидів і в російському "Голосі", і на українському Нацвідборі.

Коли у 2004 брати Меладзе в інтерв'ю казали, що колишня солістка "ВІА Гра" Лобода, яку старший використав, – тимчасове непорозуміння і її скоро забудуть, я злився. Коли після 2014 один з братів умудрився всидіти одночасно в жюрі українського відбору на Євробачення та в жюрі російського шоу "Голос", я бісився,

– згадав Михайло Ясинський.

"Коли у 2021 другий брат Меладзе виступав топом на сцені найкрутішого українського фєсту "Атлас Вікенд" я вже реготав і сварився з колегами. Зараз я впевнений в тому, що завжди правий".

Михайло Ясинський доповнив допис світлиною Валерія та Костянтина Меладзе й підписав його так: "Дві устриці".



Брати Меладзе / Фото з фейсбуку Ясинського

Нагадаємо, на корпоративі в Дубаї Валерій Меладзе відповів на гасло "Слава Україні" – "Героям слава", відвівши мікрофон. Після цього в Росії заговорили про те, щоб зробити артиста "іноагентом" чи навіть позбавити громадянства. Меладзе відреагував на все це: виправдався та заявив про бажання "припинення антагонізму" між "близькими народами".

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