В сети снова разгорелся скандал между семьей Владимира и Кристины Остапчуков и бывшего шоумена Елены Войченко. Елена дала интервью, в котором высказалась о телеведущем и его жене.

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Что говорила Елена Войченко об Остапчуке и его жене

Экс-жена Владимира Остапчука подчеркнула, что телеведущий обманывает и рассказывает не все. Также она намекнула на его психологические проблемы.

Вся эта история с Владимиром ужасно искривлена. Хочу подчеркнуть, что следует не забывать о том, какой это человек в психическом плане. Это человек с расстройством личности и не замечать этого невозможно,

– сказала Елена.

Как сообщила женщина, все разговоры с Владимиром в агрессивной манере и с угрозами забрать детей. Вот почему она ограничивает его общение с детьми.

Добавим, Владимир Остапчук обвиняет бывшую жену в том, что она безосновательно запрещает ему видеться и общаться с детьми. По его словам, он звонит к потомкам каждый день, однако у Елены другое видение ситуации.

В какой-то разговор вспомнили и Кристину Горняк.

"Доходим до того, что другая мама, потому что привлекается Кристина в этот процесс. В результате я таки сказала что: извини, но из профессиональной любовницы Шуфрича ты не слепишь мать моих детей. И это оскорбляет ужасно и получается проблема. Коротко: неадекватный человек обманывает".

Елена Войченко объяснила, почему выбрала такую характеристику для нынешней жены Остапчука: "Я не знаю этих подробностей, не хочу обсуждать тех людей, действительно не верю в то, что она ею (мамой) станет. Потому что это абсурдная идея сама по себе. Кроме того, ее личные характеристики очень далеки от того, к чему привыкли ее дети, ее история или послужной список, как писали мои подписчики в инстаграме и не только, какой просто впечатляющий, я не могу его проверять. То, что я сказала – она известна в ее родном городе и об этом знают все. Я не думаю, что это новость".

Кристина Горняк ответила

Жена Владимира Остапчука отреагировала на интервью Елены. Она упрекнула ее в том, что женщина не помогает Украине, но находит время для интервью.

"Честно скажу, третий год я холодно держу в себе все эмоции относительно бывшей жены Вовы, но сегодня настал конец моей взвешенности. Я предупреждала оставить меня в покое. В Украине идет война, каждый день гибнут люди, им негде жить, что есть, а Елена в это время отсиживается в Канаде, не выставляет ни одного поста и сториз о войне, хотя имеет аудиторию, не сдирает средства помощи, просто живет. Но вот интервью о том, как я плоха, дает".

Кристина Горняк решила ответить бывший шоумена "фактами": она заявила, что Елена вроде бы склонна к суициду, кражам и родным с судимостями.

Я терпела первое, второе, третье интервью. Но сегодня уже достаточно. Какую позицию я могу ждать от человека, который резал вены. Покажи свои шрамы на руке, не покажешь ли? Можем попросить информацию из больницы, где тебе их зашивали,

– написала Кристина.

"Человек, который два раза воровал в Sephora в США, имеет судимость там и которому запрещено приближаться к магазинам. Человек, отец которого украл гектары земель в вашей области, как ты говоришь, подписчики писали, остались без земель. Но без заработков, потому что он рейдер, все это в Родниковке знают, пусть знают еще больше".

Жена Владимира Остапчука ответила Елене на ее слова о "любовнице Шуфрича": "Так это смешно, потому что лучше быть любовницей (по словам твоих подписчиков), чем из семьи, где брат организатор преступной группы, с насилием, пыткой, подделкой документов, сменой фамилии, пыткам горячим утюгом женщин".

Кристина Горняк ответила Елене Войченко / Фото с инстаграм-сториз