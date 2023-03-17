Ірина тепер намагається зробити з себе жертву – каже, що сусіди надсилали їй погрози. Нагадаємо, що зранку оприлюднили відео, через яке учасниця шоу втрапила у скандал.

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Що відомо про скандал з Іриною Слюнько

В мережі оприлюднили уривок розмови, де учасниця "Від пацапки до панянки" на прізвисько "Ліда" емоційно розмовляла російською мовою.

Ваш київський бомонд мене вже за**ав. Я вже життя прожила в Херсоні. Я вчилася в російській школі, я розмовляла і далі буду розмовляти російською мовою,

– заявила Ірина Слюнько.

Вона наголосила, що в державі є українська мова, але їй на це байдуже.



Ірина Слюнько втрапила у мовний скандал / Скриншот посту з ТГ-каналу "Київ Info"

Як учасниця виправдовує свої заяви

У своїх Instagram-stories Слюнько заявила, що вона посварилася з сусідами в спільному чаті. Там їй нібито почали погрожувати та ображати.

Ми попросили прибрати машину, бо не могли проїхати. Мені почали писати, що в селянки зʼявилася машина і т.д… Я в шоці. Я завжди була за Україну, я люблю Україну, я залишаюся в Україні. Я розмовляю як російською, так і українською,

– виправдалася Слюнько.

Вона вважає, що розмовляти російською – це не дорівню підтримувати країну-агресора. Крім того, колишня учасниця шоу заявила, що їй "дуже образливо" було прочитати про себе неприємні коментарі.

Ірина додала, що також зробила всі скриншоти, щоб люди побачили правду. "Я також зробила скрини і буду жалітися. Мені погрожують. Я ще піду на "Говорить Україна", – прокричала блогерка.



Ірина Слюнько виправдовується за свої слова / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Примітно, що Слюнько наговорила багато про сусідів, авто, погрози та ток-шоу, проте не пояснила слова: "Я розмовляла і розмовлятиму російською мовою… Так, у нас українська, але мені так пох*й, чесно кажучи".

До слова, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Юлія Кучеренко розповіла про випадки цькування, з якими стикнулась в Одесі через українську мову. Вона зізналась, що обурена через ставлення до україномовних.