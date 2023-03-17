Відео зі сваркою в чаті будинку ЖК "Нова Англія" у Києві, де пролунали ці резонансні заяви від учасниці шоу опублікували в закритому телеграм-каналі "Київ Info". Наразі ми не можемо бути впевнені, що це дійсно була Ірина Слінько, адже в соцмережах можна використати фото будь-якої людини.

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Зазначимо, що дівчина була підписала як "Ліда", хоч на фото було саме Ірина. До того ж, відомо, що Слінько – з Херсона, про що йдеться в аудіо.



На фото зображена Ірина Слінько / Скриншот посту з ТГ-каналу "Київ Info"

З розмови не дуже зрозуміло, через що саме почався скандал, можливо через мову. Адже учасниця "Від пацапки до панянки" емоційно розмовляла російською мовою.

Ваш київський бомонд мене вже за**ав. Я вже життя прожила в Херсоні. Я вчилася в російській школі, я розмовляла і далі буду розмовляти російською мовою,

– заявила "Ліда".

Вона підтвердила, що в державі є українська мова, але їй на це байдуже. "Ви всі – гниди. Я розмовляю і українською, і російською мовами. А ви кон**ені...", – сказала в аудіо дівчина.



Скандал з учасницею "Від пацанки до панянки" / Скриншот посту з ТГ-каналу "Київ Info"

До слова, нещодавно учасниця "Холостяка-12" Юлія Кучеренко розповіла про випадки цькування, з якими стикнулась в Одесі через українську мову. Вона зізналась, що обурена через ставлення до україномовних.