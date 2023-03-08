Хоч ще не всі учасниці реаліті-шоу "Холостяк-12" перейшли на українську мову, більшість спілкується державною. Ба більше, вишивальниця Юлія Кучеренко зізналась про цькування за українську після візиту до Одеси.

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Юлія Кучеренко про мову в Одесі

Дівчина їздила з майстер-класом з вишивки до Одеси у вихідні. Вона зізналась, що стикнулась з безліччю моментів, які її обурювали.

Це не одна історія. Весь наш вікенд супроводжувався такими моментами, дуже неприємними, які викликали... Нудило мене від цього. Тут прям жорстко, бо моєму обуренню немає жертв,

– зізналась Юлія.

Вишивальниця зазначила, що ставиться лояльно до тих, хто ще не перейшов на українську мову. Вона згадала про свою бабусю з Донбасу, якій дуже важко говорити державною, втім, вона намагається.

"І це таке бл*дство, коли російськомовне населення зверхньо дивляться на нас, людей, які спілкуються українською, інакше вже не можуть. І це російськомовне населення Одеси, міста України... Вони не просто з невдоволенням (ставляться, – 24 Канал), а ще кажуть "я не понимаю".

Юлія назвала конкретний випадок. Коли вона зайшла до місця, де мав проходити майстер-клас, охоронець поводився ввічливо. Та позаочі зневажливо відгукувався про її спілкування державною.

Коли ми прийшли в "Пасаж", і охоронець нам в обличчя: "Дівчата, окей проходьте". Але потім гостям, відвідувачам мого майстер-класу, місцевій дівчинці сказав: "А, це вам до тих, которые на мове говорят?". Твариною назвати складно.

Юлія Кучеренко про цькування за мову в Одесі: відео

Вже не перший випадок щодо української мови в Одесі

Лише нещодавно в Одесі прогримів інший мовний скандал. Жінка обзивала персонал через українську мову, різко реагувала на зауваження, що в Україні гривні, а не "рублі". Вона також заявляла, буцімто "одесситы всегда говорили по-русски". Згодом жінка записала відео з вибаченнями.

Окрім того, менш як місяць тому в одеському кафе відвідувачку відмовились обслуговувати українською мовою та ще й попросили покинути заклад. Власник цього кафе повинен сплатити адміністративний штраф.