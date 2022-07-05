33-летняя Ксения Мишина, обычно филигранно игнорирующая любые скандалы, так же публично ответила Егору Крутоголову и Алексею Бланарю. Она призналась, что "Дизель Студио" уже третий раз нарушает ее личные границы, поэтому решила наконец расставить все точки над "i".

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Мишина ответила на оскорбления "Дизель Шоу"

"Я лично хорошо знаю Федосенкова, поэтому на 100% уверена в честности. Во-вторых, зная, в какой ситуации оказались те, кто работал в индустрии шоу-бизнеса, не трудно понять, что люди выживают и находятся на грани, при этом продолжая волонтерить и оставаясь патриотами", – разъяснила Мишина о режиссере, которому "Дизель Студио" не выплатили несколько десятков тысяч гривен гонорара.

Для меня уровень этого ответа подтверждает качество этих людей и то, как они могут обращаться с другими. Оскорбить, обмануть, наклепать – для них норм,

– заверила Ксения Мишина.

Как выяснилось, впервые "Дизель Шоу" остро подкалывали ее еще три года назад на "Танцах со звездами", а потом в 2020-м из-за романтического реалити-шоу "Холостячка".

"Мы уже давно условно знакомы. Первый раз они тяжело переживали мою победу на "Танцах со звездами". Второй раз их очень задела моя "Холостячка". Но тогда люди, которым знаком термин "мужское достоинство", закрыли им рты. В-третьих, вряд ли они так низко реагировали, если бы это не было правдой", – прокомментировала Мишина.

Пока у руля наших культурных проектов люди, знать не знавшие ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим. Так как именно такие персонажи отравляют отсутствием ценностей людей с телеэкранов. Это все очень гадко и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо,

– подытожила актриса.

Ответ Ксении Мишиной на оскорбления "Дизель Студио" / Фото с инстаграм-сторис

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