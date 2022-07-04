Родичка Поплавської писала режисеру Миколі Федосенкову, який раніше також працював у "Дизель Студіо". Режисер скаржився, що йому не в повному обсязі виплатили зароблений гонорар, однак художній керівник студії Єгор Крутоголов прокоментував ці звинувачення.

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За словами Єгора, Микола погано виконував свою роботу, Крутоголов навіть хотів звільнити режисера. Однак згодом запропонував йому виконання інших обов'язків. Та почалася війна і тоді вже було не до розважального контенту, за який Федосенков хотів отримати гроші. Миколі виплатили половину гонорару, оскільки він працював саме на гонорарній основі. Та це все одно обурило чоловіка.

Скандал у "Дизель Студіо" з Мариною Поплавською

Через декілька днів в мережі розгорівся новий скандал, пов'язаний з "Дизель Студіо". У 2018 році після час туру акторка трагічно загинула в ДТП. Сестра Марини написала Федосенкову, що родині не виплатили ті гроші, які Поплавська чесно заробила під час туру.

Після загибелі моєї рідної сестри керівники шоу не вважали за потрібне повернути родині чесно зароблені Мариною кошти за чотири концерти, які відбулися в Києві, Луцьку, Львові, а також за знімання влітку 2018 року в серіалі "На трьох". Я не знаю точної суми, але розумію, що йдеться про чималу суму. Про будь-які компенсації з приводу загибелі на робочому місці годі й говорити,

– написала Людмила.

Жінка зазначила, що продюсери шоу влаштували пишне поховання Марини, однак зекономили на безпеці та гонорарах. Людмила зауважила, що виходить так, що сестра сама собі оплатила ритуальні послуги: "Назвати це просто цинізмом – це не сказати нічого. Якщо для адміністрації шоу це є нормою, то нехай їхні вчинки будуть на їхній "совісті".

Фонди й депозити, начебто відкриті племінницям Марини Поплавської, які пан Бланар, а також пан Крутоголов анонсували на всю Україну, – є відвертою брехнею. Юридично це неможливо,

– наголосила сестра Поплавської.

Коментарі Людмили Поплавської / Скриншоти з фейсбуку Миколи Федосенкова

Марина Поплавська загинула в ДТП: що трапилось