"Система дала збій": Федишин пояснила 0 балів для Польщі компетентністю журі

Українська співачка Ірина Федишин вкотре намагається виправдатись щодо 0 балів для Польщі від журі. Тепер вона назвала оцінювання компетентним, пославшись на інші країни.

Виконавиця Ірина Федишин входила до складу українського національного журі на Євробаченні-2022. Тож вона знову пояснила, чому Польща як країна-друг та її представник на конкурсі опинились без жодного балу.

До слова Не минув і перший скандал: Ірина Федишин зіпсувала каски, які мала передати військовим

Ірина Федишин пояснила бали від українського журі

Для початку співачка розповіла, що вдячна Польщі та її народу за підтримку: "Польща для нас – це та країна, яка робить для України неймовірно велику підтримку. У мене багато родичів у Польщі, які кликали до себе, щоб прихистити у цей важкий час. Тому у мене своя особиста родинна історія. Дякуємо вам, що у цей час, коли наша країна проходить найважчі випробування ви поруч з нами. І те, що виробите для нас неможливо оцінити.

Однак зірка знову звернулась до "розлючених українців". які критикують її за бали для учасників Євробачення, а саме, представника Польщі. Вона згадала, що журі не має права оцінювати музикантів, базуючись на політичних чи національних критеріях.

Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документом, відкиньмо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне – журі усієї Європи теж не компетентне?

– написала Ірина Федишин.



Ірина Федишин про бали для Польщі / Фото з інстаграму зірки

Артистка додала, що не відкриває коментарі у соціальних мережах. За її словами, це не тому, що потерпає від критики, а через нібито бот-атаку на сторінки. Наприкінці Ірина повідомила, що система оцінювання "дала збій".

"І наостанок, щойно до мене дійшла інформація що система оцінювання дала збій і не правильно виставила бали для Польщі від українського журі. Тому чекаємо офіційних результатів".

Скандал з балами від українського журі

Катерина Павленко оголосила бали від українського національного журі у прямому ефірі гранд-фіналу. Їх розділили так: Велика Британія – 12 балів, Португалія – 10 балів, Нідерланди – 8 балів, Греція – 7 балів, Швейцарія – 6 балів, Азербайджан – 5 балів, Швеція – 4 бали, Австралія – 3 бали, Вірменія – 2 бали, Чехія – 1 бал. Водночас Литва, Польща отримали по 0 балів.

Невдячність українського журі за підтримку України інших держав обурило глядачів. Представники національного журі України по різному коментували свої оцінки й виправдовували їх: Ірина Федишин намагалась переконати, що віддала Польщі 10 балів (а насправді поставила Польщу на 10 місце), Вадиму Лисиці стало прикро, але свої бали він назвав принциповими.