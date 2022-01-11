Поки колеги Юлії публікують фото з різних куточків світу, на яких зображені біля океану, вона відвідує затишні заклади. Святкові дні зірка провела з найріднішими, тому тепер повертатиметься до роботи.

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Зимовий look Юлії Саніної

Нове фото Юлії привернуло увагу її підписниць, адже вона продемонструвала чудовий варіант затишного зимового образу. Виконавиця позувала на камеру в темних штанах та oversize светрі трендового синього кольору з тоненькими рожевими смугами на рукавах.

Волосся Саніна вклала рівно та забрала назад. А на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

Ці святкові дні я приділила сім'ї, сину та думках. Гуляла, дихала, читала, ставила собі питання. Питань завжди більше, ніж відповідей. Тому іноді краще не запитувати, а мріяти. Тут я рідко пишу довгі тексти, бережу думки для пісень. Вчора народився чудовий новий приспів. Починаємо новий рік,

– написала Юлія під фото.



Юлія Саніна в синьому светрі / Фото з інстаграму співачки

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