Зіркова матуся не втратила нагоди відпочити, поки в Києві панує казкова атмосфера різдвяних свят. Христина позувала біля головної ялинки країни, щиро усміхаючись.

Дивіться також Моя маленька, – Григорій Решетник підкорив миловидними фото з дружиною

Христина Решетник біля ялинки в Києві

Для прогулянки Решетник обрала комфортний і теплий одяг, оскільки на вулиці було досить прохолодно. На фотографії вона зображена в білих штанах і короткій об'ємній куртці сірого кольору. На голову одягнула чорну шапку, а зі взуття обрала коричневі черевики на низькій підошві.

Волосся Христина вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у коричневих відтінках.

"Щасливого Різдва", – написала зіркова дружина під фото.



Христина Решетник біля ялинки / Фото з інстаграму Христини Решетник

Зверніть увагу! Напередодні свят ми поспілкувалися з Григорієм на Христиною Решетниками. Вони розповіли про різдвяні традиції, та чому Новий рік святкують 30 грудня. Більше подробиць дізнавайтеся за посиланням.