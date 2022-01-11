Пока коллеги Юлии публикуют фото из разных уголков мира, на которых изображены у океана, она посещает уютные заведения. Праздничные дни звезда провела с самыми родными, поэтому теперь будет возвращаться к работе.

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Зимний look Юлии Саниной

Новое фото Юлии привлекло внимание ее подписчиц, ведь она продемонстрировала великолепный вариант уютного зимнего образа. Исполнительница позировала на камеру в темных брюках и oversize свитере трендового синего цвета с тоненькими розовыми полосами на рукавах.

Волосы Санина уложила ровно и забрала назад. А на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.

Эти праздничные дни я уделила семье, сыну и мыслям. Гуляла, дышала, читала, задавала себе вопросы. Вопросов всегда больше, чем ответов. Поэтому иногда лучше не спрашивать, а мечтать. Здесь я редко пишу длинные тексты, берегу мысли для песен. Вчера родился замечательный новый припев. Начинаем новый год,

– написала Юлия под фото.



Юлия Санина в синем свитере / Фото из инстаграма певицы

Напомним, посмотреть, как отметили Рождество звезды украинского шоу-бизнеса, можно по ссылке.