Сини Віталія Кличка вже дорослі, але, схоже, Наталія Єгорова проводить з ними багато часу. На вихідних вона бачилася зі старшим Єгором-Даніелем, а в середу показала й молодшого Максима, якому 17. Ймовірно, хлопці живуть у Берліні, адже саме туди ексдружина політика їздила з Гамбурга.

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Колишня Кличка прикрасила ялинку з синами

На фото, яке опублікувала ексдружина Кличка, Єгор і Максим у домашньому одязі. Поки вона знімала, вони гралися з кішкою біля стильно прикрашеної ялинки з кульками та гірляндами. "Різдвяний настрій увімкнено", – підписала Наталія Єгорова.

Цікаво, що у грудні минулого року колишня боксера фотографувалася з дітьми у цій же вітальні біля цієї ж ялинки зі схожим декором. Тоді, крім синів, з нею була донька Єлизавета-Вікторія. До речі, у серпні вона допомагала їй з переїздом.

Сини Віталія Кличка в Берліні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, в інтерв'ю 24 каналу лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відповів, чи доречно ставити ялинку в період війни. Співак каже, що це для нього дитячий сміх, радість і можливість відволіктися, тому "навіть невеличку ялинку, хоча б з мінімальною ілюмінацією, але потрібно поставити".

Ексчоловік Наталії Єгорової Віталій Кличко теж такої думки, тож у Києві ялинка на Софійській площі буде – не найвища і не найкрасивіша, а символічна.