Сыновья Виталия Кличко уже взрослые, но, похоже, Наталья Егорова проводит с ними много времени. На выходных она виделась со старшим Егором-Даниелем, а в среду показала и младшего Максима, которому 17. Вероятно, ребята живут в Берлине, ведь именно туда экс-жена политика ездила из Гамбурга.

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Бывшая Кличко украсила елку с сыновьями

На фото, опубликованном экс-женой Кличко, Егор и Максим в домашней одежде. Пока она снимала, они играли с кошкой рядом со стильно украшенной елкой с шариками и гирляндами. "Рождественское настроение включено", – подписала Наталья Егорова.

Интересно, что в декабре прошлого года бывшая боксера фотографировалась с детьми в этой же гостиной у этой же елки со схожим декором. Тогда, кроме сыновей, с ней была дочь Елизавета-Виктория. Кстати, в августе она помогала ей с переездом.

Сыновья Виталия Кличко в Берлине / Скриншот с инстаграм-сторис

Интересно, в интервью 24 канала лидер группы "Антитела" Тарас Тополя ответил, уместно ли ставить елку в период войны. Певец говорит, что это для него детский смех, радость и возможность отвлечься, поэтому "даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно поставить".

Экс-муж Наталии Егоровой Виталий Кличко тоже такого мнения, поэтому в Киеве елка на Софийской площади будет – не самая высокая и не самая красивая, а символическая.