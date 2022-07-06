Тарас Тополя продає патріотичні рамки, які сини зробили для нього в США: куди підуть гроші
Джерело:інстаграм Тараса Тополі
Лідер "Антитіл" Тарас Тополя більш як чотири місяці не бачив дружину й дітей. Сини зробили йому подарунки – дерев'яні рамки з синьо-жовтою символікою, але співак продає їх, щоб допомогти своєму батальйону.
Ще до повномасштабної війни дружина Тараса Тополі Alyosha вилетіла до його рідні у США й забрала з собою трьох дітей – Романа, Марка та Марію. Розлука дається їм важко, тож аби підтримати батька сини власноруч виготовили для нього рамки з дерева. Цю ідею хлопцям підкинув сам музикант.
До теми зіркових дітей "Є один адекватний Бардаш": син скандального продюсера щемливо прочитав вірш про Україну
Як виглядають патріотичні рамки від синів Тараса Тополі
Так, 9-річний Роман і 6-річний Марк зробили дві дерев'яні рамки для фотографій, на яких випалили написи Ukraine й розфарбували в синьо-жовте. Хоч їм і "трохи припікало пальчики", вони довели справу до кінця.
"Хлопчики дуже старалися. Спочатку кожен намалював свій орнамент на папері, потім переніс його на відшліфовану наждачкою рамку. Потім затоновували і нанесли на дерево "стейн", аби захистити його від вологи. Тоді вибирали, як позначити їх українською символікою. Так з'явився надпис і синьо-жовте фарбування", – розповіла Тарасу Тополі мама Леся.
Для перегляду всіх фото гортайте вправо
Цікаво Їх підтримують моя мама і вітчим, – лідер "Антитіл" розповів, як його сім'я живе в США
Чому Тополя продає подарунки синів
Однак залишати рамки собі Тарас Тополя не планує. Він обіцяє віддати ексклюзивні сувеніри тому, хто зробить найбільший донат. Стартова ціна – 3 долари за одну рамку.
Частина виручених коштів піде на підтримку нашого батальйону, а саме на прилади нічного бачення, частина – на нові матеріали для поробок, частина – дітям на цукерки,
– пояснив лідер "Антитіл".
У коментарях уже пропонують 250 доларів за кожну.
- "Справжні художники ваші сини. Але, що ще важливіше, підтримують свою країну, її захисників ЗСУ та свого тата-парамедика, який служить своїй країні та допомагає вижити пораненим бійцям ЗСУ".
- "Це дуже мило! Гарнюні діточки, рамочки – ексклюзив від душі";
- "Тарасе, такими синами можна пишатися";
- "Ці рамки безцінні".