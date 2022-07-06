Еще до полномасштабной войны жена Тараса Тополи Alyosha вылетела к его родне в США и забрала с собой троих детей – Романа, Марка и Марию. Разлука дается им трудно, поэтому, чтобы поддержать отца, сыновья собственноручно изготовили для него рамки из дерева. Эту идею ребятам подкинул сам музыкант.

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Как выглядят патриотические рамки от сыновей Тараса Тополи

Так, 9-летний Роман и 6-летний Марк изготовили две деревянные рамки для фотографий, на которых выжгли надписи Ukraine и раскрасили в сине-желтый. Хоть им и "немного припекало пальчики", они довели дело до конца.

"Мальчики очень старались. Сначала каждый нарисовал свой орнамент на бумаге, потом перенес его на отшлифованную наждачкой рамку. Затем затоновывали и нанесли на дерево "стейн", чтобы защитить его от влаги. Тогда выбирали, как обозначить их украинской символикой. Так появился надпись и сине-желтая покраска", – рассказала Тарасу Тополе мама Леся.

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Почему Тополя продает подарки сыновей

Однако оставлять рамки себе Тарас Тополя не планирует. Он обещает отдать эксклюзивные сувениры тому, кто сделает самый большой донат. Стартовая цена – 3 доллара за одну рамку.

Часть вырученных средств пойдет на поддержку нашего батальона, а именно на приборы ночного видения, часть – на новые материалы для работ, часть – детям на конфеты,

– объяснил лидер "Антител".

В комментариях уже предлагают 250 долларов за каждую.

"Настоящие художники ваши сыновья. Но, что еще важнее, поддерживают свою страну, ее защитников ВСУ и своего папу-парамедика, который служит своей стране и помогает выжить раненым бойцам ВСУ".

"Это очень мило! Хорошие детишки, рамочки – эксклюзив от души";

"Тарас, такими сыновьями можно гордиться";

"Эти рамки бесценны".

Однако, немало тех, кто просит Тараса Тополю оставить рамки себе на память, ведь на приборы ничего видения для его батальона и так задонатят.