Ще до повномасштабної війни дружина Тараса Тополі Alyosha вилетіла до його рідні у США й забрала з собою трьох дітей – Романа, Марка та Марію. Розлука дається їм важко, тож аби підтримати батька сини власноруч виготовили для нього рамки з дерева. Цю ідею хлопцям підкинув сам музикант.

До теми зіркових дітей "Є один адекватний Бардаш": син скандального продюсера щемливо прочитав вірш про Україну

Як виглядають патріотичні рамки від синів Тараса Тополі

Так, 9-річний Роман і 6-річний Марк зробили дві дерев'яні рамки для фотографій, на яких випалили написи Ukraine й розфарбували в синьо-жовте. Хоч їм і "трохи припікало пальчики", вони довели справу до кінця.

"Хлопчики дуже старалися. Спочатку кожен намалював свій орнамент на папері, потім переніс його на відшліфовану наждачкою рамку. Потім затоновували і нанесли на дерево "стейн", аби захистити його від вологи. Тоді вибирали, як позначити їх українською символікою. Так з'явився надпис і синьо-жовте фарбування", – розповіла Тарасу Тополі мама Леся.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Цікаво Їх підтримують моя мама і вітчим, – лідер "Антитіл" розповів, як його сім'я живе в США

Чому Тополя продає подарунки синів

Однак залишати рамки собі Тарас Тополя не планує. Він обіцяє віддати ексклюзивні сувеніри тому, хто зробить найбільший донат. Стартова ціна – 3 долари за одну рамку.

Частина виручених коштів піде на підтримку нашого батальйону, а саме на прилади нічного бачення, частина – на нові матеріали для поробок, частина – дітям на цукерки,

– пояснив лідер "Антитіл".

У коментарях уже пропонують 250 доларів за кожну.

"Справжні художники ваші сини. Але, що ще важливіше, підтримують свою країну, її захисників ЗСУ та свого тата-парамедика, який служить своїй країні та допомагає вижити пораненим бійцям ЗСУ".

"Це дуже мило! Гарнюні діточки, рамочки – ексклюзив від душі";

"Тарасе, такими синами можна пишатися";

"Ці рамки безцінні".

Однак, чимало тих, хто просить Тараса Тополю залишити рамки собі на згадку, адже на прилади нічого бачення для його батальйону й так задонатять.