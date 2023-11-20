Жена танцовщика Влада Ямы первой рассказала об этом в своих социальных сетях. Звездная семья посетила допремьерный показ во Флориде.

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Сын Влада Ямы снялся в фильме

7-летний Леон снялся в американском фильме Sweet struggle ("Сладкая борьба"). Это короткометражная картина, рассказывающая о любящей матери.

Она поддерживает сына в борьбе с сахарным диабетом и учится проще относиться к сложным жизненным ситуациям. Неизвестно, какая роль досталась Леону Яме.



Семья Власть Ямы на премьере / Фото с инстаграм-сториз

Влад Яма с женой и сыном посетил показ фильма. Кстати, его режиссером стала украинка – актриса и танцовщица Адриана Костецкая. Она около шести лет живет в США.

Семья Власть Ямы на премьере / Фото с инстаграм-сториз

Сам хореограф Влад Яма остается в Штатах и удивляет контентом украинцев. Например, в годовщину освобождения Херсона он не упомянул о городе-герое, а показал танцевальные движения под песню No stress.