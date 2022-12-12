Ексдружина Кличка сфотографувалася з 22-річним сином: рідкісний кадр

У Віталія Кличка двоє синів і донька від шлюбу з моделлю та співачкою Наталією Єгоровою. Старший Єгор-Даніель, вочевидь, у Німеччині, адже заселфився з мамою для інстаграму.

Діти Віталія Кличка не живуть в Україні й навчаються за кордоном. Якщо у серпні Наталія допомагала доньці з переїздом, то вихідні провела з 22-річним сином Єгором-Даніелем.

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Ексдружина Кличка показала 22-річного сина від мера Києва

Нащадки Віталія Кличка непублічні й через його політичну кар'єру "ховаються" за нікнеймами, тож їхні фото в соцмережах – справжня рідкість. Однак зі свіжого селфі видно, що Єгор-Даніель помітно змужнів і відпустив бороду.

"Кого можна любити більше, ніж своїх дітей", – підписала Наталія Кличко.

Ексдружина Віталія Кличка зі старшим сином / Фото з інстаграм-сторіс Наталії

Нагадаємо, з Віталієм Кличком Наталія розлучилася в серпні 2022 року після 25 років шлюбу. "Ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років – різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", – пояснив мер Києва журналістам.

Наталія Єгорова теж запевнила фоловерів, що ніхто нікого не кидав, а розлучення – це "обдумане, взаємно прийняте рішення". Вона обіцяла, що підтримуватиме Кличка за будь-яких обставин, адже між ними "дружні, повні поваги стосунки".