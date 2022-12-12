Дети Виталия Кличко не живут в Украине и учатся за границей. Если в августе Наталья помогала дочке с переездом, то выходные провела с 22-летним сыном Егором-Даниелем.

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Экс-жена Кличко показала 22-летнего сына от мэра Киева

Потомки Виталия Кличко непубличны и из-за его политической карьеры "прячутся" за никнеймами, поэтому их фото в соцсетях – настоящая редкость. Однако из свежего селфи видно, что Егор-Даниэль заметно возмужал и отпустил бороду.

"Кого можно любить больше, чем своих детей", – подписала Наталья Кличко.

Экс-жена Виталия Кличко со старшим сыном / Фото из инстаграм-сторис Натальи

Напомним, с Виталием Кличко Наталья развелась в августе 2022 года после 25 лет брака. "Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – объяснил мэр Киева журналистам.

Наталья Егорова тоже заверила фолловеров, что никто никого не бросал, а развод – это "обдуманное, взаимно принятое решение". Она обещала, что будет поддерживать Кличко при любых обстоятельствах, ведь между ними "дружеские, полные уважения отношения".