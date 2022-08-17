Про розлучення Віталій Кличко повідомив по-чоловічому – коротко й без зайвих сентиментів. Тоді як Наталія, яка, мабуть, повернеться до свого дівочого прізвища Єгорова, розкрила трохи більше деталей.

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Причина розлучення Віталія Кличка

Співачка зізналася, що причиною розставання стала відстань. Вона давно живе й будує кар'єру в Німеччині, в місті Гамбурґ, а Віталій Кличко в Києві.

Наше розлучення – це обдумане, взаємно прийняте рішення. Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися,

– пояснила Наталія Єгорова.

Віталій Кличко з ексдружиною Наталією / Фото з інстаграму співачки

Які у Кличка стосунки з ексдружиною

Наталія розповіла, що вони з Віталієм розійшлися по-дорослому – тихо й без скандалів. Тож зараз екси в хороших стосунках і готові підтримувати одне одного в будь-яких ситуаціях.

Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною 25 років. Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми батьками. Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до одне одного стосунки. Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати одне одного за будь-яких обставин,

– запевнила колишня Віталія Кличка.

Наостанок Наталія Єгорова побажала ексчоловіку "лише всього найкращого", а себе привітала з "новим розділом життя".

Нагадаємо, Наталія вийшла заміж за Кличка 1996 року й народила йому трьох дітей – Єгора-Деніеля, 22 роки, Єлизавету-Вікторію, 19 років, та Максима-Олександра, 17 років.