Дружина Віктора Павліка привітала сина з 2-річчям: вона показала іменинника у відео
Джерело:Катерина Репяхова
Молодшому сину Віктора Павліка сьогодні виповнилося 2 роки. Катерина Репяхова зворушливо привітала його з днем народження.
Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової сьогодні, 15 червня, святкує день народження. Зіркова матуся привітала сина з 2-річчям на своїй сторінці.
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Синові Віктора Павліка – 2 роки
Син! Мій Михасик! Немає таких слів на Землі, щоб передати мою любов до тебе! Я вдячна тобі за те, що ти подарував мені цю можливість бути мамою і відчувати ці неймовірні відчуття,
– звернулась до малюка дружина Віктора Павліка.
Катерина Репяхова опублікувала відео, як Михайлик зустрів день народження у гарному вбранні та зі святковими кульками. Поруч з ним і зіркові батьки в елегантних образах.
"Ти навчив бути мене відповідальною, ніжною, доброю, сентиментальною, рішучою, сильною, ти просто зробив мене в мільйон разів щасливішою. Я все зроблю для тебе! Я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину і я буду у твоєму серці постійно. З днем народження, життя", – додала блогерка.
Син Павліка й Репяхової святкує день народження: відео
У коментарях шанувальники долучаються до привітань:
- "Вітаємо, Михасика. Безмежно радісного дитинства, нових звершень і міцного здоров’я";
- "Дуже гарний хлопчик, радує нас всіх у сторіз, щасливого дитинства і многая літа";
- "Вітаю, Михайлика. Бажаю щасливого дитинства в мирній країні. Здоров’ячка маленькому красеню";
- "Вітаю! Нехай у Михасика, буде саме щасливе дитинство, мирне, яскраве, безтурботне".
Зауважимо, раніше Віктор Павлік та Катерина Репяхова повідомляли про затримку мовлення у сина. Він чує та розуміє батьків, але не реагує. Блогерка вже звернулась до лікарів через мовлення сина, на нього чекає корекція.
Згодом у центрі слуху Михасику поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції. Проблем зі слухом у малюка не знайшли.