Син Віктора Павліка та Катерини Репяхової сьогодні, 15 червня, святкує день народження. Зіркова матуся привітала сина з 2-річчям на своїй сторінці.

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Синові Віктора Павліка – 2 роки

Син! Мій Михасик! Немає таких слів на Землі, щоб передати мою любов до тебе! Я вдячна тобі за те, що ти подарував мені цю можливість бути мамою і відчувати ці неймовірні відчуття,

– звернулась до малюка дружина Віктора Павліка.

Катерина Репяхова опублікувала відео, як Михайлик зустрів день народження у гарному вбранні та зі святковими кульками. Поруч з ним і зіркові батьки в елегантних образах.

"Ти навчив бути мене відповідальною, ніжною, доброю, сентиментальною, рішучою, сильною, ти просто зробив мене в мільйон разів щасливішою. Я все зроблю для тебе! Я заради тебе крила скину, я заради тебе гори здвину і я буду у твоєму серці постійно. З днем народження, життя", – додала блогерка.

Син Павліка й Репяхової святкує день народження: відео

У коментарях шанувальники долучаються до привітань:

"Вітаємо, Михасика. Безмежно радісного дитинства, нових звершень і міцного здоров’я";

"Дуже гарний хлопчик, радує нас всіх у сторіз, щасливого дитинства і многая літа";

"Вітаю, Михайлика. Бажаю щасливого дитинства в мирній країні. Здоров’ячка маленькому красеню";

"Вітаю! Нехай у Михасика, буде саме щасливе дитинство, мирне, яскраве, безтурботне".

Зауважимо, раніше Віктор Павлік та Катерина Репяхова повідомляли про затримку мовлення у сина. Він чує та розуміє батьків, але не реагує. Блогерка вже звернулась до лікарів через мовлення сина, на нього чекає корекція.

Згодом у центрі слуху Михасику поставили діагноз – специфічний розлад мовної артикуляції. Проблем зі слухом у малюка не знайшли.