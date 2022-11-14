Дружина Григорія Решетника розповіла про неприємний інцидент, який стався з сином: "Злякався"
Джерело:інстаграм Христини Решетник
Григорій та Христина Решетники виховують трьох синів. Днями їхній син Дмитро заштовхав пластмасовий кришталик собі в ніс. Зіркова матуся розповіла, як вона діяла в такій ситуації.
Христина Решетник активно веде свій блог в інстаграмі. Там вона розповідає шанувальникам про те, що відбувається в житті. Зокрема, про дітей.
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Що сталося з сином Решетників
Христина Решетника вирішила розповісти про неприємний інцидент, який днями трапився у її житті. Зробила це для того, щоб сім'ї, де є діти, були обережними.
Нещодавно один з синів Решетників – Дмитро захворів і заштовхав пластмасовий кришталик собі в ніс. Невідомо, для чого хлопчик зробив це, але ситуацію потрібно було терміново вирішувати. Коли це сталося, Христина не панікувала, була спокійною. Сказала синові, що нічого страшного, все виправлять. Головне було, щоб він не заплакав і не "вдихнув" кришталик.
Я притисла пальцем ніс ближче біля очей і потроху почала виштовхувати кришталик, він випав. Діма заплакав, бо злякався. Але сказав, що тепер буде йому наука на все життя!
– поділилася Христина.
Зіркова матуся не показувала страху, коли сталася це неприємна ситуація, але, коли все виправилось, то нервувала. Христина наголошує, що з дітьми не можна розслаблятися ні на секунду. А з трьома хлопцями взагалі постійний стрес.
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