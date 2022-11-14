Дружина Григорія Решетника розповіла про неприємний інцидент, який стався з сином: "Злякався"

Григорій та Христина Решетники виховують трьох синів. Днями їхній син Дмитро заштовхав пластмасовий кришталик собі в ніс. Зіркова матуся розповіла, як вона діяла в такій ситуації.

Христина Решетник активно веде свій блог в інстаграмі. Там вона розповідає шанувальникам про те, що відбувається в житті. Зокрема, про дітей.

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Що сталося з сином Решетників

Христина Решетника вирішила розповісти про неприємний інцидент, який днями трапився у її житті. Зробила це для того, щоб сім'ї, де є діти, були обережними.