Кристина Решетник активно ведет свой блог в инстаграмме. Там она рассказывает поклонникам о происходящем в жизни. В частности, о детях.
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Что произошло с сыном Решетников
Кристина Решетника решила рассказать о неприятном инциденте, произошедшем на днях в ее жизни. Сделала это для того, чтобы семьи, где есть дети, были осторожны.
Недавно один из сыновей Решетников – Дмитрий заболел и затолкал пластмассовый хрусталик себе в нос. Неизвестно, зачем мальчик сделал это, но ситуацию нужно было срочно разрешать. Когда это произошло, Кристина не паниковала, была спокойной. Сказала сыну, что ничего страшного, все поправят. Главное было, чтобы он не заплакал и не "вдохнул" хрусталик.
Я прижала пальцем нос поближе у глаз и понемногу начала выталкивать хрусталик, он выпал. Дима заплакал, потому что испугался. Но сказал, что теперь ему будет наука на всю жизнь!
– поделилась Кристина.
Звездная мамочка не показывала страха, когда произошла это неприятная ситуация, но когда все исправилось, то нервничала. Кристина подчеркивает, что с детьми нельзя расслабляться ни на секунду. А с тремя ребятами вообще постоянный стресс.
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