Кристина Решетник активно ведет свой блог в инстаграмме. Там она рассказывает поклонникам о происходящем в жизни. В частности, о детях.

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Что произошло с сыном Решетников

Кристина Решетника решила рассказать о неприятном инциденте, произошедшем на днях в ее жизни. Сделала это для того, чтобы семьи, где есть дети, были осторожны.