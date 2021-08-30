Син Осадчої від першого шлюбу вступив в університет у США: промовисте фото
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
18-річний син Каті Осадчої вступив у престижний виш у США. Після закінчення приватної школи в Україні Ілля буде навчатися в Мерілендському університеті, що в передмісті Вашингтона.
Днями син Каті Осадчої від першого шлюбу співав у дуеті з Настею Каменських. Після вечірки до дня народження Юрія Горбунова юнак полетів у США. Зараз він оглядає територію свого вишу – найбільшого університету в штаті Меріленд.
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Про досягнення первістка – вступ у Мерілендський університет – телеведуча розповіла в інстаграм-сторіс. Вона опублікувала фото Іллі на тлі головного корпусу й заявила, що пишається ним.
Ілля! Моя гордість,
– лаконічно підписала Катя Осадча.
Син Каті Осадчої від першого шлюбу біля університету у США / Фото з інстаграму ведучої
Не дивно, що син Осадчої від бізнесмена Олега Поліщука навчатиметься за кордоном. У червні цього року він закінчив міжнародну школу Kyiv International School, навчання в якій проводилось англійською мовою. Після здобуття середньої освіти за американським стандартом Ілля відправився у США.Зауважимо, первісток Каті Осадчої втілив свою мрію. За словами його дідуся, Ілля багато років готувався до вступу в США, де хотів здобути освіту програміста.
Варто зауважити, що Катя Осадча – не єдина зірка українського шоу-бізу, яка відправила свою дитину навчатися за кордон:
- 12-річний син попдіви Тіни Кароль навчається у Великій Британії – в одній з найпрестижніших шкіл Лондона. За один навчальний рік син співачка платить близько мільйона гривень;
- 17-річна донька Маші Єфросиніної здобуває освіту в Канаді. Нана самостійно прийняла рішення закінчувати 11 та 12 класи в канадському коледжі.