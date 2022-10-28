Телезвезда рассказала, что с рождения называла сына "мальчиком-добром", ведь он лечил всех игрушечным набором, плакал от фильмов с животными, не разрешал трогать насекомых и даже приручил ворону. Сейчас Саша, который мечтал стать фермером-полицейским, играет только в стрелялки.

Горячая тема "Вас же молодежь копирует": Маша Ефросинина показала образ total black, а ее разнесли за худобу

Как война травмировала 8-летнего сына Ефросининой

Теперь он играет только в войну. Удалил с планшета нафиг все развивающие игры, полицейские гонки, все. Смотрю, даже не обновляется, а вот стрелялки – всегда,

– пожаловалась Маша Ефросинина.

На ее "нельзя, я против стрельбы, против убийств" 8-летний мальчик отвечает: "Я убиваю врагов! Мама, я хочу победить. Я хочу домой! Я помогаю папе".

Маша Ефросинина с сыном Сашей / Фото из инстаграма телеведущей

Кстати, Ефросинина оговорилась, что умоляет мужа приехать к ним в Германию хотя бы на три дня, а тот отвечает: "Вып*здим всю мерзость из нашей земли, тогда я приеду, чтобы вас забрать домой". Тимур в добровольческом отряде, где отвечает за крупные медицинские гуманитарные грузы, поэтому время от времени выезжает за границу.

Интересно, что так Ефросинина анонсировала свой разговор с выдающейся специалисткой по детской нейропсихологии, который вскоре выйдет на ее ютуб-канале. "Там будет много тяжелой правды для всех нас, девушки. А пока скажу, что началось наше интервью с ее заявления, что в Украине с 24 февраля нет нетравмированных детей", – написала ведущая в инстаграм-блоге.