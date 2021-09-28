Син королеви Ранії захворів на коронавірус
Джерело:US Hola!
Пандемія коронавірусу стрімко "набирає обертів", тому на недугу хворіють навіть королівські сім'ї. Вірусне захворювавння підхопив син королеви Ранії та короля Абдалли II – 27-річний принц Аль-Гусейн ібн Абдалла.
Позитивний тест на коронавірус чоловіку прийшов 27 вересня. Перед цим він пройшов звичайне обстеження та зробив тест. Наразі у нього проявились лише легкі симптоми, тому хворобу він переносить легко. Зараз він перебуває на самоізоляції.
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Аби уникнути ланцюгу захворювання у королівській сім'ї, батьки принца – король і королева Йорданії – теж зробили тести на COVID-19. Вони виявились негативними, однак теж відправились на самоізоляцію після контакту із сином. Оскільки і Ранія, і король Абдалла вакциновані, на карантині вони пробудуть лише п'ять днів.
Королева Ранія з королем Абдаллою II / Фото з інстаграму королеви
Хто з королівської сім'ї ще перебував на самоізоляції
- Зазначимо, що це не перший випадок, коли через ризик заразитись представники королівських сімей вимушено залишались вдома. Так сталось із майбутнім королем Данії Фредеріком, який контактував із хворим. Через це він залишився вдома та пропустив Олімпійські ігри в Токіо.
- Влітку такого ж правила дотрималась Кейт Міддлтон, яка перебувала 10 днів на самоізоляції після контакту із хворим на коронавірус.
- Зокрема принцеса Євгенія та чоловік Джек Бруксбенк влітку скасували церемонію хрещення сина Августа, оскільки один з гостей заходу на той момент був контактним із хворим на коронавірус.