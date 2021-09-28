Син королеви Ранії захворів на коронавірус

Пандемія коронавірусу стрімко "набирає обертів", тому на недугу хворіють навіть королівські сім'ї. Вірусне захворювавння підхопив син королеви Ранії та короля Абдалли II – 27-річний принц Аль-Гусейн ібн Абдалла.

Позитивний тест на коронавірус чоловіку прийшов 27 вересня. Перед цим він пройшов звичайне обстеження та зробив тест. Наразі у нього проявились лише легкі симптоми, тому хворобу він переносить легко. Зараз він перебуває на самоізоляції.

Читайте також Принца Вільяма і Кейт Міддлтон з дітьми помітили за обідом у пабі

Аби уникнути ланцюгу захворювання у королівській сім'ї, батьки принца – король і королева Йорданії – теж зробили тести на COVID-19. Вони виявились негативними, однак теж відправились на самоізоляцію після контакту із сином. Оскільки і Ранія, і король Абдалла вакциновані, на карантині вони пробудуть лише п'ять днів.



Королева Ранія з королем Абдаллою II / Фото з інстаграму королеви

Хто з королівської сім'ї ще перебував на самоізоляції