Положительный тест на коронавирус мужчине пришел 27 сентября. Перед этим он прошел обычное обследование и сделал тест. Сейчас у него проявились только легкие симптомы, поэтому болезнь он переносит легко. Сейчас он находится на самоизоляции.

Читайте также Принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми заметили за обедом в пабе

Чтобы избежать цепи заболевания в королевской семье, родители принца – король и королева Иордании – тоже сделали тесты на COVID-19. Они оказались отрицательными, однако они тоже отправились на самоизоляцию после контакта с сыном. Поскольку и Рания, и король Абдалла вакцинированы, на карантине они пробудут всего пять дней.



Королева Рания с королем Абдаллой II / Фото с инстаграма королевы

Кто из королевской семьи еще находился на самоизоляции