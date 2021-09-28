Положительный тест на коронавирус мужчине пришел 27 сентября. Перед этим он прошел обычное обследование и сделал тест. Сейчас у него проявились только легкие симптомы, поэтому болезнь он переносит легко. Сейчас он находится на самоизоляции.
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Чтобы избежать цепи заболевания в королевской семье, родители принца – король и королева Иордании – тоже сделали тесты на COVID-19. Они оказались отрицательными, однако они тоже отправились на самоизоляцию после контакта с сыном. Поскольку и Рания, и король Абдалла вакцинированы, на карантине они пробудут всего пять дней.
Королева Рания с королем Абдаллой II / Фото с инстаграма королевы
Кто из королевской семьи еще находился на самоизоляции
- Отметим, что это не первый случай, когда из-за риска заразиться представители королевских семей вынужденно оставались дома. Так случилось с будущим королем Дании Фредериком, который контактировал с больным. Поэтому он остался дома и пропустил Олимпийские игры в Токио.
- Летом того же правила придерживалась Кейт Миддлтон, которая находилась 10 дней на самоизоляции после контакта с больным коронавирусом.
- В частности принцесса Евгения и муж Джек Бруксбенк летом отменили церемонию крещения сына Августа, поскольку один из гостей мероприятия на тот момент был контактным с больным коронавирусом.