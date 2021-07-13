Молоді батьки принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк мали б охрестити сина Августа в каплиці Всіх Святих у Великому Віндзорському парку, де минулого року таємно одружилась принцеса Беатріс. Напередодні 10 липня одному з гостей повідомили, що він мусить самоізолюватися.

До теми Принцеса Євгенія показала прогулянку з 4-місячним сином: фото з Грін-парку в Лондоні

На таїнство хрещення подружжя запросило королеву Єлизавету ІІ, вагітну принцесу Беатріс з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці. Після урочистостей принцеса Євгенія хотіла зібрати близьких на вечірку в Королівській Ложі, де живуть її батьки. На свято планували покликати не більше 30 людей.

Ніхто не зміг зібратися. Вони скасовували церемонію та прийом після неї,

– йдеться в джерелі.

Наразі Букінгемський палац не коментує ситуацію, тому залишається лише здогадуватися, чи обрали принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк нову дату для хрещення п'ятимісячного Августа.

Нагадаємо, нещодавно на самоізоляції опинилась Кейт Міддлтон, яка контактувала з хворим на COVID-19 на Вімблдонському турнірі з тенісу. Однак 10 липня вона повернулась до виконання королівських обов'язків і з'явилась на фінальному матчі. Тому невідомо, чи була вона тією самою гостею, через яку принцесі Євгенії довелось відкласти хрещення сина.