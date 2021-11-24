Известно, что Ирина Горовая является соучредительницей медиакомпании MOZGI Entertainment и даже после развода с Потапом продолжает там работать. Недавно она вошла в список украинского журнала Forbes в число 30 самых успешных женщин Украины. 13-летний сын Андрей, которого женщина родила в браке с Потапом, признался, что его мама – очень современный человек, с которым можно поговорить обо всем, не боясь ее.

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"Я с ней очень многим делюсь. Мама – не такая, как Вы себе представляете. Моя мама более современная, чем другие. Потому что когда я смотрю на матерей друзей, я это понимаю. К примеру, по рассказам моих друзей, в их семьях нет свободы слова. Нельзя сказать, к примеру, о каких-то собственных половых проблемах. Потому что они стесняются. Но с моей мамой я могу поделиться чем угодно, потому что она всегда поймет и всегда поддержит в любой ситуации", – прокомментировал Андрей.



Ирина Горовая с сыном Андреем / Скриншот с видео

Парень добавил, что у него нет такого, чтобы он боялся что-то сказать. У него однажды был такой период, что он принес домой в дневнике три "двойки". Но он сразу сказал об этом Ирине, чтобы та помогла ему разрешить такую ситуацию. Однако Андрей добавил, что иногда она может накричать и отругать его, или и что-то забрать в качестве наказания – как-то она дала ему в пользование на целый месяц кнопочный телефон NOKIA вместо привычного смартфона.

Что касается сольной карьеры, которую, возможно, когда-то начнет Андрей, то он не хочет, чтобы его мама или папа были продюсерами. Он всегда мечтал работать сам. А вот насчет империи MOZGI Entertainment, которую он мог бы унаследовать в будущем от мамы или папы, то такую ответственность брать на себя не хочет, ведь уверен, что не сможет так работать, как его мама. "Не каждый может выстоять в такой тяжелой работе", – подытожил парень.



Ирина Горовая с сыном Андреем / Скриншот с видео

Что касается самой Ирины Горовой, то на вопрос, как она воспитывает сына, она заявила, что просто любит его и понимает.