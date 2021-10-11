Син Григорія Чапкіса прилетів в Україну й побував на його могилі: зворушливе фото

Діти легендарного Григорія Чапкіса живуть далеко за межами України. Днями успішний син хореографа Грег прилетів на Батьківщину. Чи не найперше, що він зробив, повернувшись до Києва, – навідав могилу батька.

42-річний Грег Чапкіс без батькової допомоги здобув популярність і визнання. Він став відомим у США, де живе й працює зараз. Через шалений графік він рідко навідується в Україну. Востаннє хореограф був у Києві на похороні батька, який помер у червні. У жовтні він повернувся на 6 ефір "Танців з зірками".

Цікаво "Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся

У розпал підготовки до нового випуску шоу Грег Чапкіс прийшов на могилу батька, який похований на Байковому кладовищі в Києві. Його скорботне фото зворушило мережу.

Грег на могилі Григорія Чапкіса / Фото з інстаграму танцівника

У 6 випуску "Танців з зірками" син Григорія Чапкіса не зайняв місце за суддівським столом, а разом з племінницею Вікторією відкрив "Вечір кумирів". Нащадки легендарного балетмейстера показали енергійну постановку в стилі хіп-хоп.

Майже рік тому ти сидів поруч зі мною й оцінював "Танці з зірками". Я був такий щасливий, що ти гордий, тато. Тепер тебе немає з нами, але я повернувся, щоб продовжити династію Чапкісів, яку ти створив,

– поділився Грег Чапкіс в інстаграмі.

"Я так сумую за тобою, тато, я знаю, що ти тут поруч зі мною на кожному кроці, і я не збираюся тебе підводити. Я тут, щоб заявити про себе", – додав хореограф.

Він опублікував символічне фото за порожнім суддівським столом та архівний кадр з покійним батьком. Останній знімок з листопаду минулого року, коли Грег зробив сюрприз для батька й прилетів на фінал шоу "Танці з зірками".

Син Григорія Чапкіса за суддівським столом "Танців з зірками" / Фото з інстаграму танцівника

Григорій Чапкіс з сином за суддівським столом "Танців з зірками" / Фото з інстаграму танцівника