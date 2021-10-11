42-летний Грег Чапкис без помощи отца получил известность и признание. Он стал известным в США, где живет и работает сейчас. Из-за безумного графика он редко наведывается в Украину. Последний раз хореограф был в Киеве на похоронах отца, который умер в июне. В октябре он вернулся на 6 эфир "Танцев со звездами".

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В разгар подготовки к новому выпуску шоу Грег Чапкис пришел на могилу отца, который похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Его скорбное фото тронуло сеть.



Грег на могиле Григория Чапкиса / Фото с инстаграма танцовщика

В 6 выпуске "Танцев со звездами" сын Григория Чапкиса не занял место за судейским столом, а вместе с племянницей Викторией открыл "Вечер кумиров". Потомки легендарного балетмейстера показали энергичную постановку в стиле хип-хоп.

Почти год назад ты сидел рядом со мной и оценивал "Танцы со звездами". Я был так счастлив, что ты горд, папа. Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить династию Чапкисов, которую ты создал,

– поделился Грег Чапкис в инстаграме.

"Я так скучаю по тебе, папа, я знаю, что ты здесь рядом со мной на каждом шагу, и я не собираюсь тебя подводить. Я здесь, чтобы заявить о себе", – добавил хореограф.

Он опубликовал символическое фото с пустым судейским столом и архивный кадр с покойным отцом. Последний снимок с ноября прошлого года, когда Грег сделал сюрприз для отца и прилетел на финал шоу "Танцы со звездами".



Сын Григория Чапкиса за судейским столом "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма танцовщика​



Григорий Чапкис с сыном за судейским столом "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма танцовщика