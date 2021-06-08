Довгоочікуваний випускний бал відбувся в суботу, 5 червня, одразу після дня народження Анджеліни Джолі. Ім'я сина колишнього зіркового подружжя вказане в списку випускників, однак сам хлопець відмовився йти на офіційну церемонію.

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Інсайдери передають, що 17-річний Пакс брав віртуальні уроки в престижній школі Лос-Анджелеса до середини березня. Хоч 17-ріний юнак дуже сором'язливий, він встиг потоваришувати з однокласниками. Можливо, хлопець з'явився б на випускному, якби не судова справа його знаменитих батьків-акторів, яка завершилася після п'яти років тяганини.

Пакса точно не було на церемонії, тому що хлопець не захотів перетворювати захід на "цирк". Він, звичайно, сором'язливий хлопець, але у нього багато друзів,

– повідомляють інсайдери.

Нагадаємо, наприкінці травня Бред Пітт виграв суд проти Анджеліни Джолі. Зірка Голлівуду домігся рівних прав на опіку над шістьма дітьми. Це відбулося після детального розгляду справи (показань свідків, спеціалістів і психологів, що спілкувалися з нащадками акторів) приватним суддею Джоном Удеркірком, якого Джолі вимагала відсторонити. Своє бажання знаменитість аргументувала тим, що суддя знехтував свідченнями дітей.