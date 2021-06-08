Долгожданный выпускной бал состоялся в субботу, 5 июня, сразу после дня рождения Анджелины Джоли. Имя сына бывшей звездной пары указано в списке выпускников, однако сам парень отказался идти на официальную церемонию.

К теме Удивили особім ужином: Анджелина Джоли отпраздновала 46-летие в ресторане с детьми

Инсайдеры передают, что 17-летний Пакс брал виртуальные уроки в престижной школе Лос-Анджелеса до середины марта. Хотя 17-летний юноша очень застенчивый, он успел подружиться с одноклассниками. Возможно, парень появился бы на выпускном, если бы не судебное дело его знаменитых родителей-актеров, которое завершилось после пяти лет волокиты.

Пакса точно не было на церемонии, потому что парень не захотел превращать мероприятие в "цирк". Он, конечно, застенчивый парень, но у него много друзей,

– сообщают инсайдеры.

Напомним, в конце мая Брэд Питт выиграл суд против Анджелины Джоли. Звезда Голливуда добился равных прав на опеку над шестью детьми. Это произошло после детального рассмотрения дела (показаний свидетелей, специалистов и психологов, которые общались с детьми актеров) частным судьей Джоном Удеркирком, которого Джоли потребовала отстранить. Свое желание знаменитость аргументировала тем, что судья пренебрег показаниями детей.