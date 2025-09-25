Причиною цього стала незаконна реклама онлайн-казино. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал PlayCity.

Як виявилося, команда державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні провела моніторинг під час якого виявила, маніпулятивну рекламу для просування нелегального грального бізнесу на акаунті Сімбочки.

На сторінці блогерка демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино. Перевірка показала: реального акаунту гравця в організатора немає, тобто реклама була вдаваною,

– йдеться в заяві PlayCity.

До того ж ці порушення були системними.

Зауважимо, що напередодні інстаграм-сторінку Сімбочки заблокували. Тоді в телеграм вона заявила: "У будь-якому випадку без інстаграму я не сплачу цей штраф. Це як спортсмену без ніг пробігти марафон. Навіть якби була змога виплатити, я б краще задонатила військовим, аніж державі".

Хто така Сімбочка?