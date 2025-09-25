Чоловік вперше прокоментував своє рішення та розповів, як рідні відреагували на мобілізацію. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Суспільне Культура.

Євген упродовж наступних двох місяців проходитиме військовий вишкіл, тому поки невідомо, до якого підрозділу його скерують.

Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека,

– сказав актор.

Він додав, що поки не знає, чи вдасться йому поєднувати військову службу зі зніманням у фільмах та серіалах.

За словами Євгенія, його рішення приєднатися до війська рідні сприйняли з розумінням, хоча й не без емоцій.

Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль,

– пояснив Ламах.

Зауважимо, раніше Євген в інтерв'ю виданню "Інформатор" розповідав, що на початку повномасштабного російського вторгнення у нього "не вистачило сміливості взяти зброю до рук і мобілізуватися", тому він почав волонтерити. Утім, тепер, як бачимо, актор наважився долучитися до лав ЗСУ.

Хто такий Євген Ламах?