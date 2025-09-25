Причиной этого стала незаконная реклама онлайн-казино. Сообщает Showbiz 24 со ссылкой на телеграмм-канал PlayCity.
Как оказалось, команда государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине провела мониторинг во время которого обнаружила, манипулятивную рекламу для продвижения нелегального игорного бизнеса на аккаунте Симбочки.
На странице блогер демонстрировала процесс игры и призывала регистрироваться на сайте онлайн-казино. Проверка показала: реального аккаунта игрока у организатора нет, то есть реклама была мнимой,
– говорится в заявлении PlayCity.
К тому же эти нарушения были системными.
Заметим, что накануне инстаграм-страницу Симбочки заблокировали. Тогда в телеграмм она заявила: "В любом случае без инстаграма я не оплачу этот штраф. Это как спортсмену без ног пробежать марафон. Даже если бы была возможность выплатить, я бы лучше задонатила военным, чем государству".
Кто такая Симбочка?
- Настоящее имя девушки – Карина Янина. Она активно продвигает себя в соцсетях. В частности сейчас за страницей блогера в тиктоке следит более 3 миллионов пользователей. Кроме того, ранее она имела популярный блог в инстаграме, но страницу Симбочки заблокировали из-за незаконной рекламы казино.
- Недавно девушка стала участницей известной группы Kalush, поэтому выступает с музыкантами на одной сцене.
- У Симбочки есть дочь от певца Ильи Парфенюка, более известного как Parfeniuk. Пара больше не вместе, но, как известно, они продолжают общаться ради ребенка.