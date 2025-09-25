Причиной этого стала незаконная реклама онлайн-казино. Сообщает Showbiz 24 со ссылкой на телеграмм-канал PlayCity.

Не пропустите Известный украинский актер мобилизовался: "Мама плакала"

Как оказалось, команда государственного агентства по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине провела мониторинг во время которого обнаружила, манипулятивную рекламу для продвижения нелегального игорного бизнеса на аккаунте Симбочки.

На странице блогер демонстрировала процесс игры и призывала регистрироваться на сайте онлайн-казино. Проверка показала: реального аккаунта игрока у организатора нет, то есть реклама была мнимой,

– говорится в заявлении PlayCity.

К тому же эти нарушения были системными.

Заметим, что накануне инстаграм-страницу Симбочки заблокировали. Тогда в телеграмм она заявила: "В любом случае без инстаграма я не оплачу этот штраф. Это как спортсмену без ног пробежать марафон. Даже если бы была возможность выплатить, я бы лучше задонатила военным, чем государству".

К теме Дом с джакузи, бассейном и 4 помощниками: как живет 21-летняя блогер-миллионерша Симбочка

Кто такая Симбочка?