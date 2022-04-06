Шведські принц Карл Філіп та принцеса Софія відвідали концерт на підтримку України

Благодійний концерт відбувся в Avicii Arena. Його присвятили првам людині, демократії та гуманітарній кризі, яку Росія викликала повномасштабним вторгненням в Україну.

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Королівське подружжя Швеції на концерті в підтримку України

Карл Філіп і Софія побували на заході разом з послом України у Швеції Андрієм Плахотнюком і його дружиною Вікторією. До них приєдналися члени шести організацій, які збирали кошти на благодійність від цього концерту. Урочистий захід транслювало шведське національне телебачення. За цей вечір вдалося зібрати для України понад 7,5 мільйонів євро.



Принц Карл Філіп і принцеса Софія з українським послом / Фото з інстаграму подружжя

Також Карл Філіп і принцеса Софія подякувалии українській артистці Маші Сур, виступ якої запав у саме серце.

Виступ Маші Сур у Швеції: дивіться відео онлайн

Королівські сім'ї підтримують Україну