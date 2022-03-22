Віллем-Олександр готовий прихистити у замку близько 30 людей. Приймати людей сім'я готова у середині квітня. Перебувати там можна буде тимчасово, близько 5 – 8 годин, аби далі відправитись у дорогу.
До слова Принц Гаррі та Меган пожертвували кошти на підтримку України
Маєток короля Slot’t Oude Loo розміщений на сході від Амстердама. Це замок 15-го століття і був побудований як мисливський будиночок. Зараз королівська сім'я використовує його як заміський будинок і резиденцію для гостей. Проте він не відкритий для громадськості.
Маєток Slot’t Oude Loo в Нідерландах / Фото з відкритих джерел
Свою допомогу також раніше пропонувало королівське подружжя Бельгії – Філіп і Матильда. Вони виокремили два будинки, в яких зможуть поселитися три сім'ї з України.
- Зазначимо, що від 24 лютого через війну Росії з Україною Нідерланди прийняли у себе близько 50 тисяч українських переселенців.