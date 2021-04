Відгримів грандіозний півфінал найзагадковішого шоу країни "Маска". 6 учасників змагалися за право потрапити у довгоочікуваний фінал та продовжити боротьбу за перемогу. Якими виступами вражали персонажі гіпершоу – читайте у матеріалі Showbiz 24.

11 випуск "Маски" став одним із найнеочікуваніших та найяскравіших. Глядачі та зіркові детективи насолодилися виступами улюблених героїв і неординарного гостя, який також вийшов на сцену.

Мохіто

Супергостем півфіналу шоу "Маска" стало п'янке та солодке Мохіто. Герой зазначив, що вже 6 років живе на 2 країни, проте жодна з них не є його батьківщиною. Мохіто вміє розв'язувати язики, з ним різні люди стають балакучими. Ще недавно персонаж працював за освітою та навчав студентів кулінарній справі, а зараз відкриває нові горизонти.

Оля Полякова поцікавилася у Мохіта, чи є він ведучим програми "Говорить Україна", оскільки вона переконана, що під маскою ховається Олексій Суханов. І виявилася права, адже саме він вийшов на сцену в костюмі п'янкого напою.

Пісня: Дзідзьо – "Я і Сара"

Жабеня

Учасник поділився, що має пристрасть до мандрів, а його улюблене місто за кордоном – Нью-Йорк. Також він розповів, що любить страви та напої з картоплі.

Оля Полякова поцікавилася, чи веселе Жабеня брало участь у проєкті "Танці з зірками". Персонаж зізнався, що ніколи не був учасником цього шоу. Додав, що він не вегетаріанець, проте м'ясо не дуже любить.

Пісня: Монатік – "Кружит"

Носоріг

Харизматичний персонаж адресував слова Олі Поляковій. Він запросив її на побачення до Лондона в один із барів. Додав, що кожна хороша дівчинка мріє зустріти свого хулігана. Носоріг наголосив, що любить не тільки красивих, а й розумних дівчат.

Мужній Носоріг у півфіналі був дуже чуттєвим, а Оля Полякова навіть почала його ревнувати.

Пісня: Севара – "Там нет меня"

Сонце

Учасниця й надалі продовжує говорити загадками, якими лише заплутує зіркових детективів. Одне вона не припиняє повторювати – є незамінною. Сонцю вкотре вдалося здивувати та підкорити серця мільйонів.

Сонце розповіло, що колись разом із суддею "Маски" Настею Каменських брало участь в одному популярному шоу, проте не вокальному. Яскрава учасниця по-справжньому здивувала детективів. Такого виконання пісні від неї ніхто не очікував.

Пісня: "Ты, только ты"

Бабка

Ця учасниця вкотре приголомшила суддів і довела, що варта місця у фіналі. Вона дуже хоче стати фіналісткою, тому робить все для того, щоб щоразу дивувати усіх.

В 11 випуску "Маски" суперечлива Бабка запалила сцену піснею лауретки Греммі – Біллі Айліш.

Пісня: Біллі Айліш – Bad Guy

Дракон

У півфіналі "Маски" Дракон спантеличив зіркових детективів дивними підказками: розповів про пікнік зі своєю принцесою та м'яч.

Дракон зізнався суддям, що не грає у футбол. Також він продемонстрував, що може говорити, як мелодійним, так і грубим голосом.

Пісня: Михайло Боярський – "Зеленоглазое такси"

Циклоп

Учасниця "Маски" розповіла, що в дитинстві страждала від булінгу і дала поради тим, хто також перебуває у схожих ситуаціях: бути собою, не боятися викликів та не соромитися себе. Вона брала участь у шоу "Голос країни", а також тепер постає перед камерою у спокусливих фотосесіях.

Пісня: Selena Gomez & The Scene – Love You Like a Love Song