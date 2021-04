Отгремел грандиозный полуфинал самого загадочного шоу страны "Маска". 7 участников соревновались за право попасть в долгожданный финал и продолжить борьбу за победу. Какими выступлениями поражали персонажи гипершоу – читайте в материале Showbiz 24.

11 выпуск "Маски" стал одним из самых неожиданных и ярких. Зрители и звездные детективы насладились выступлениями любимых героев и неординарного гостя, который также вышел на сцену.

Мохито

Супергостем полуфинала шоу "Маска" стало пьянительное и сладкое Мохито. Герой отметил, что уже 6 лет живет на 2 страны, однако ни одна из них не является его родиной. Мохито умеет развязывать языки, с ним разные люди становятся разговорчивыми. Еще недавно персонаж работал по специальности и обучал студентов кулинарному делу, а сейчас открывает новые горизонты.

Оля Полякова поинтересовалась у Мохито, является ли он ведущим программы "Говорит Украина", поскольку она убеждена, что под маской скрывается Алексей Суханов. И она оказалась права, ведь именно он вышел на сцену в костюме пьянящего напитка.

Песня: Дзидзьо – "Я и Сара"

Лягушонок

Участник поделился, что испытывает страсть к странствиям, а его любимый город за границей – Нью-Йорк. Также он рассказал, что любит блюда и напитки из картофеля.

Оля Полякова поинтересовалась, участвовал ли Лягушонок в проекте "Танцы со звездами". Персонаж признался, что никогда не был участником этого шоу. Добавил, что он не вегетарианец, однако мясо не очень любит.

Песня: Монатик – "Кружит"

Носорог

Харизматичный персонаж адресовал слова Оле Поляковой. Он пригласил ее на свидание в Лондон в один из баров. Добавил, что каждая хорошая девочка мечтает встретить своего хулигана. Носорог подчеркнул, что любит не только красивых, но и умных девушек.

Мужественный носорог в полуфинале был очень чувственным, а Оля Полякова даже начала его ревновать.

Песня: Севара – "Там нет меня"

Солнце

Участница продолжает говорить загадками, которыми только запутывает звездных детективов. Одно она не прекращает повторять-является незаменимой. Солнцу в который раз удалось удивить и покорить сердца миллионов.

Солнце рассказало, что когда-то вместе с судьей "Маски" Настей Каменских участвовало в одном популярном шоу, однако не вокальном. Яркая участница по-настоящему удивила детективов. Такого исполнения песни от нее никто не ожидал.

Песня: "Ты, только ты"

Стрекоза

Эта участница в очередной раз ошеломила судей и доказала, что стоит места в финале. Она очень хочет стать финалисткой, поэтому делает все для того, чтобы каждый раз удивлять всех.

В 11 выпуске "Маски" противоречивая Срекоза зажгла сцену песней лауретки Грэмми – Билли Айліш.

Песня: Билли Айлиш – Bad Guy

Дракон

В полуфинале "Маски" Дракон озадачил звездных детективов странными подсказками: рассказал о пикнике со своей принцессой и мяче.

Дракон рассказал судьям, что не играет в футбол. Также он продемонстрировал, что может говорить, как мелодичным, так и грубым голосом

Песня: Михаил Боярский – "Зеленоглазое такси"

Циклоп

Участница "Маски" рассказала, что в детстве страдала от буллинга и дала советы тем, кто также находится в похожих ситуациях: быть собой, не бояться вызовов и не стесняться себя. Она участвовала в шоу "Голос страны", а также теперь предстает перед камерой в соблазнительных фотосессиях.

Песня: Selena Gomez & The Scene – Love You Like a Love Song