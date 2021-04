У суботу, 10 квітня 2021 року, відбувся грандіозний фінальний 12 випуск шоу "Маска". Усі персонажі та гості показали глядачам яскраві та вражаючі виступи.

Яскрава зірка

Цей персонаж розповів, що йому не потрібна маска, адже його і в повсякденному житті не впізнають. Крім цього, він настільки відомий, що його кличуть у кіно грати самого себе.

Виявилося, що на сцену шоу "Маска" вийшов суддя та детектив проєкту Андрій Данилко в образі Верки Сердючки з піснею "Disco Kicks".

Носоріг

Першим фіналістом, який виступив на сцені, був Носоріг. Персонаж зізнався Поляковій у симпатії та сказав, що це також підказка. Судді зізналися, що не мають жодного уявлення, хто ховається за образом Носорога. Оля Полякова впевнена, що саме він має стати переможцем шоу "Маска".

Дракон

Персонаж подякував шоу за можливість проявити себе у багатьох вокальних образах. А також зазначив, що у суддів було дуже багато різних версій щодо його особистості – одна з них правильна. Він виконав пісню Robbie Williams "Feel".

Сонце

Третьою фіналісткою став персонаж – Сонце. Під час першого сезону її неодноразово хвалили судді за яскраві номери, пластику та дивовижний вокал. Учасниця шоу "Маска" виконала пісню Celine Dion "My Heart Will Go On".

Рак

Гість шоу зізнався, що його вмовляли виступити на сцені. У підказках Рак розповів, що він вже давно на сцені й все розпочалося із "Червоної Рути". Крім цього, мав спільну акторську шоу з Андрієм Данилком. Судді не змогли здогадатися, хто ховається за маскою Рака. Виявилося, що це була Ірина Білик.

Химера

Ще одним гостем стала Химера. Персонаж зазначив, що у нього 2 дітей. Крім цього, у дитинстві його дражнили через рекламу, де зараз він й знімається. Персонаж у шоу "Маска" виконав пісню – David Guetta "Hey Mama". Глядачі шоу підказали суддям, що за маскою Химери – ведучий проєкту Володимир Остапчук.

Сонце та Дракон

Двоє конкурентів Сонце та Дракон виконали спільну пісню Валерія Меладзе "Иностранец". Після цього виступу судді вирішили, що це Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.