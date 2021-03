У суботу, 27 березня 2021 року, відбувся 10 випуск грандіозного шоу "Маска". Судді були спантеличині, адже на сцені з'явилася нова маска. Чим ще вражав проєкт – читайте у матеріалі.

Місяць

Першою на сцену яскравого проєкту вийшла нова маска у якості гостя. Зіркова гостя підказала, що її зіркова кар'єра розпочалася з моди та фотосесії, тому судді-детективи вирішили, що це може бути Катерина Сільченко або Алла Костромічова. Місяць виконала пісню Frank Sinatra "New York, New York".

Важливо Маска 10 випуск: хто здивував суддів та назавжди покинув проєкт

Судді мали одразу відгадати, хто це, адже на проєкті "Маска" гість має одразу демонструвати своє обличчя. Виявилося, що за місяцем ховалася – Надія Мейхер.

Жабеня

Наступним на сцену шоу "Маска" вийшло Жабеня. Прослухавши підказки, судді-детективи зробили висновки, що персонаж у житті лисий та маленький. А також, що на одному з шоу йому не дали шансу заспівати. Персонаж виконав пісню Вєрки Сердючки "Тук-Тук-Тук".

Бабка

Судді вважають цю маску найбільш загадковою, адже досі не розуміють, хто ховається за цим образом. У підказках Бабка розповіла, що не брала участі у жодних танцювальних шоу. Також зазначила, що за роки змінила свій імідж. Зіркові детективи були вражені, адже Бабка співала чоловічим голосом пісню Hozier "Take Me To Church".

Носоріг

На шоу "Маска" Носоріг розповів, що це прем'єр-міністр, веселий клоун та сталевий силач. Персонаж виконав пісню "Цвет настроения синий". Судді вважають, що за образом ховається спортсмен, тому вважають, що після шоу він має продовжити танцювати та співати. Проте Носоріг повідомив, що через такі танці він вже став спортсменом.

Дракон

У своїх підказках герой розповів, що він зміг завоювати справжню принцесу, яка дуже відома. Судді вирішили, що це може бути Дмитро Ступка. Крім цього, були версії, що це Тарас Тополя або Арсен Мірзоян.

Циклоп

На шоу "Маска" Циклоп розповіла, що має 2 імені та 2 прізвища. Також зазначила, якщо скласти день та місяць її народження, то вийде цифра 21. Циклоп виконала пісню #2Маши "Босая". Судді-детективи переконані, що за образом ховається – Jerry Heil.

Цікаво Маска 9 випуск: хто з учасників покинув шоу

Сом

У підказках Сом розповів про те, що обов'язково вказано в його райдері. З цього судді зробили висновок, що це може бути Антон Савлепов. Проте гарна англійська мова змінила думку на Іраклі Макацарія. Сом виконав пісню Opus "Live is Life".

Сонце

На шоу "Маска" Сонце зізналося, що вона зірка не тільки для України. Судді обурені, адже персонаж ніколи нічого конкретного не каже. Учасниця виконала пісню Loreen "Euphoria".