Ірина Федишин розкрила секрети образу Пави після вильоту з шоу "Маска"

У суботу, 13 лютого, глядачі шоу "Маска" дізналися, що під образом Пави ховалася співачка зі Львова Ірина Федишин. Ніхто з зіркових детективів навіть припустити не міг, що саме ця співачка була під маскою. Сама артистка зізналась, що перевтілитися в пафосну пташку їй було непросто.

У четвертому випуску за результатами глядацького голосування своє обличчя показала Пава. За ефектною маскою ховалася Ірина Федишин. Вона грала так майстерно, що вразила як суддів, так і публіку.

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Ірина Федишин про образ Пави на шоу "Маска"

Зірка зізналась, що бачила себе в об'ємнішому костюмі з більшою кількістю поролону. На примірці вона була відверто шокована, що продюсери підкреслили її розкішні підкачані ніжки бордовими лосинами. На думку співачки, саме по фігурі її одразу розкрили б зіркові детективи. Крім того, вона додала, що не зовсім відповідає образу Пави.

Пава досить пафосна, а мені це непритаманне, тому я довго не могла зрозуміти, як поводитись, які рухи робити. А ось її елегантність і краса – мені близькі,

– наголосила Ірина Федишин.

Однак перевага костюму артистки перед іншими героями – легкість і зручність, тому вона вільно рухалась на сцені. Маска Пави була оснащена спеціальними вентиляторами, які циркулювали повітря під час голосування.

"Єдине, що викликало незручність – обмеження огляду. Адже була можливість бачити лише те, що перед тобою, а інакше – лише повертатись", – пояснила Ірина Федишин.

Знаменитість додала, що шоу "Маска" стало для неї неймовірною пригодою. Через виліт в четвертому ефірі масштабного проєкту вона не засмучена, адже, на диво, момент розкриття подарував їй безліч позитивних емоцій.

Коли вони жодного разу не назвали, що це Іра Федишин, мені вже захотілося їм підказувати. Я, чесно кажучи, сподівалась, що Дзідзьо мене розгадає, бо ми тісніше спілкуємося. Але ні, все ж таки замаскувалися ми добряче,

– зізналась Ірина Федишин в інтерв'ю, яке вийшло в інстаграмі шоу "Маска".