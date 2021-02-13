У 4 випуску шоу "Маска" в номінацію потрапили двоє яскравих персонажів. Кого глядачі ще побачать на сцені гіпершоу, а хто покинув його назавжди – читайте далі.

4 випуск загадкової "Маски" відбувся у суботу, 13 лютого. Глядачі та зіркові детективи голосували за улюбленого персонажа у спеціальному додатку. Так вони допомагали йому потрапити в наступний ефір. Не всім учасникам вдалося підкорити серця суддів та прихильників шоу, які сиділи у залі, тому одному з них довелося зняти маску.

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За результатами першого голосування, яке відбулося після виступів чотирьох учасників, у номінацію на викриття потрапила граціозна Пава.

Після того, як на сцену "Маски" вийшли ще три учасники, ведучий Володимир Остапчук оголосив про старт другого голосування. Зіркові детективи та глядачі вирішили, що в номінацію також потрапляє могутній Носоріг.

За рішенням глядачів Носоріг продовжив участь в шоу, а Паві довелося зняти маску та розсекретити себе. Вона засмутилася, розплакалася. Виявилося, що в костюмі Пави на сцену "Маски" виходила Ірина Федишин. Це неабияк здивувало зіркових детективів, оскільки вони думали, що маску Пави одягнула Альона Вінницька або ж Ольга Горбачова.